2019/09/29 | 19:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور ثانياً : الهدف من القصص القرآني من الفصل الأول من كتاب : ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى ــ دراسة عملية ) 1 ـ القرآن الكريم ليس كتاباً في التاريخ كما أنه ليس مؤلفاً في العلم أو التشريع..
إنه في الأساس كتاب إلهي معجز في التوحيد لله ونبذ الشرك واتخاذ الأولياء والآلهة مع الله.
2 ـ ومن خلال الدعوة للتوحيد ونبذ الوسطاء التي تقرب الناس لله زلفى اتخذ القرآن الكريم شتى الوسائل كالقصص والآيات ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - ثانياً : الهدف من القصص القرآني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إنه في الأساس كتاب إلهي معجز في التوحيد لله ونبذ الشرك واتخاذ الأولياء والآلهة مع الله.
2 ـ ومن خلال الدعوة للتوحيد ونبذ الوسطاء التي تقرب الناس لله زلفى اتخذ القرآن الكريم شتى الوسائل كالقصص والآيات ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - ثانياً : الهدف من القصص القرآني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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