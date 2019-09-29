2019/09/29 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور ثانياً : الهدف من القصص القرآني من الفصل الأول من كتاب : ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى ــ دراسة عملية ) 1 ـ القرآن الكريم ليس كتاباً في التاريخ كما أنه ليس مؤلفاً في العلم أو التشريع..إنه في الأساس كتاب إلهي معجز في التوحيد لله ونبذ الشرك واتخاذ الأولياء والآلهة مع الله.2 ـ ومن خلال الدعوة للتوحيد ونبذ الوسطاء التي تقرب الناس لله زلفى اتخذ القرآن الكريم شتى الوسائل كالقصص والآيات ......

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