ماجد الشمري - أيوب..الرهان الجائر وجدلية الايمان والتجديف(3).

2019/09/29 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الشمري كان رجل في ارض عوص-اين تقع ارض عوص؟لااحد يعرف!.ربما كاتب النص وحده يعرف!م.ا-اسمه ايوب،وبعد تقديم ايوب ووصفه وبيان احواله الشخصية وتعداد ممتلكاته.يقفز النص الى مشهد آخر سماوي:فذات يوم-الزمان هنا ايضا غير محدد،مجهول!م.ا-اجتمع بنو الله-"بنو الله"مذكورة حرفيا في النص التوراتي،وليست من عندنا!م.ا-امام الرب،وحضر الشيطان الاجتماع!(يبدو ان الله وبنوه كانوا يجتمعون في منتدى سماوي، فيتحاورون ويتسامرون،وحضور ......

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