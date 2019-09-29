تشكيل محاكم مختصة للنظر بقضايا المرور حسب القانون الجديد

2019/09/29 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الأعلى،اليوم الاحد، تشكيل محاكم مختصة للنظر في قضايا المرور حسب القانون الجديد.

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