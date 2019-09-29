تدمير 6 مضافات لداعش الإرهابي في ديالى والموصل و٧ عبوات بالأنبار

2019/09/29 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، تدمير 6 مضافات لداعش في محافظتي ديالى والموصل تحتوي على المتفجرات والأسلحة، فيما فجرت ٧ عبوات في محافظة الأنبار.

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