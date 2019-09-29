2019/09/29 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النفط، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي، مشيرة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (57,407) دولاراً.وقالت الوزارة في بيـان تلقى المركز الخبري الوطني نسخة منه، انه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (111) مليوناً و(706) […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يعلن كميات النفط المصدرة لشهر آب الماضي المركز الخبري الوطني.

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