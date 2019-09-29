سيوفر لخزينة الدولة ثلاثة مليارات دولار سنويا.. جهات سياسية تعرقل تشغيل مصفى كربلاء

2019/09/29 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بان مشروع إنشاء مصفى كربلاء، يواجه تحديات كبيرة لمراحل العمل فيه، من خلال تدخل بعض الجهات السياسية المتنفذة في المحافظة.

وأخبر المصدر "الغد برس"، أن "هذه الجهات تحاول بشتى الوسائل، التأثير على سير العمل في المشروع، بسبب أهميته من الناحية الستراتيجية والإنتاجية".

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن "التدخلات وصلت إلى الأمور الفنية والتعاقدية والأيادي العاملة دون رادع، وأن الشركة المنفذة قررت المغادرة أكثر من مرة، إلا أن وزارة النفط تدخلت مقابل تقديمها لضمانات منحتها لها".

وأشار إلى أن "المصفى مقرر له إنتاج (١٤٠) ألف برميل من المنتوجات النفطية يومياً، أهمها مادة البنزين المحسّن والممتاز، فضلاً عن صناعة مادة الغاز، وسيعمل على الاكتفاء الذاتي وسد حاجة السوق العراقية، وينهي عملية الاستيراد".

وأفاد، أن "المصفى سيوفر لخزينة الدولة ثلاثة مليارات دولار سنوياً، التي كانت تكلف الدولة جرّاء عملية الاستيراد، ما جعل بعض المتنفذين التدخل لعرقلة تشغيله، كونهم المستفيدين من عمليات الاستيراد".

وأوضح، أن "المشروع يتضمّن أيضاً، محطة غازيّة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ومنطقة صناعية ومجمعات سكنية للعاملين، وسيساهم في تشغيل آلاف الأيادي العاملة، وسيحيي المناطق المجاورة".

واختتم المصدر حديثه، بأن "الوزارة وقعت عقداً مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية، قبل يومين، لتمديد العمل في المشروع، والمضي باستكماله في موعده المقرر، خلال السنوات الثلاث المقبلة".

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