الغزي يوجه لجنة (الحكومة الألكترونية) بتسريع وتيرة العمل والانتقال إلى مستوى تقديم الخدمة

2019/09/29 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزّي، اليوم الاحد، اجتماع اللجنة العليا لمشروع الحكومة الألكترونية.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، تلقته "الغد برس"، انه "جرى خلال الاجتماع استعراض ماتوصلت إليه اللجنة من جهود التنسيق مع الجهات المعنية لتغذية مشاريع البنى التحتية الخاصة بالحكومة الألكترونية في ما يتعلق بالكشوفات، والتصاميم، والتعامل مع الشركات".

واضاف "كما ناقش الاجتماع تفاصيل مشاريع: الشبكة الحكومية المؤمنة، ومركز البيانات الوطني، والشبكة الداخلية للوزارات، ومراكز بيانات الوزارات، وحثّ الأمين العام فريق اللجنة على ضرورة تسريع وتيرة العمل لكسب الوقت، وإطلاق التخصيصات المرصودة للمشروع، من أجل تحقيق الإنجاز".

وتابع انه "خرج الاجتماع بعدة توصيات تخدم عمل اللجنة، وتسهل خطوات المشروع وهي: تخويل الأمانة العامة بالتعاقد لشراء الكيبل الضوئي والأجهزة الخاصة بالشبكة الحكومية والشبكات الداخلية والخوادم للوزارات، وتخويلها بالتعاقد مع وزارة الاتصالات لتنفيذ الأعمال المدنية الخاصة بالمرلحة الثانية من الشبكة الحكومية التي تشمل ربط الهيئات والمحافظات ومديريات عامة داخل بغداد، وكذلك تخويل الأمانة العامة بالتعاقد لشراء الأجهزة الخاصة بالمرلحة الأولى من مشروع مركز البيانات الوطني، وتخويلها بالتعاقد لشراء حاسبات مكتبية بمواصفات عالية عدد 15 ألف حاسبة لتطوير البنية التحتية للوزارات، وتضمنت التوصيات أيضا توجيه اللجنة الفنية المختصة بتزويد الدائرة الإدارية والمالية بجميع متطلبات إجراءات المباشرة والتعاقد الواردة في التوصيات المذكورة".

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