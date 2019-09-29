العاني: سنعمل على إزالة جميع العقبات أمام التجارة البينية

2019/09/29 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير التجارة، محمد هاشم العاني، اليوم الأحد، العمل على إزالة جميع العقبات أمام التجارة البينية، داعيا الشركات الكويتية إلى المشاركة الفاعلة في معرض بغداد الدولي.

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