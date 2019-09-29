ضابط عراقي يحصد المركز الثاني عالمياً بالفنون القتالية في روسيا

2019/09/29 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد الضابط في افواج طوارىء النجف الرائد حيدر حميد عبد مواش، اليوم الأحد،على المركز الثاني عالمياً بالفنون القتالية في روسيا.

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