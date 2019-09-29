14 حزبا كورديا يحددون

2019/09/29 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- حدد 14 حزبا كورديا، اليوم الاحد، المبادئ الاساسية لقائمتهم الموحدة التي سيخوضون بها الانتخابات المحلية العراقية في المحافظات التي تضم مناطق متنازع عليها.

ومن المقرر اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة في مطلع نيسان ابريل المقبل بما يشمل المناطق المتنازع عليها كافة ومنها كركوك.

واجتمعت الأحزاب الكوردستانية اليوم في مقر الاتحاد الوطني الكوردستاني لمناقشة عدة نقاط بشأن قائمة "التحالف الكوردستاني".

واطلقت الكتل الكوردية على قائمتها اسم (التحالف الكوردستاني)،وهو الاسم نفسه الذي اعتمده الكورد طيلة السنوات الماضية.

وكان من المقرر أن يتم في اجتماع اليوم تعيين رئيس للقائمة وكذلك تحديد لوغو للقائمة إلا أنه تم تاجيل البت فيهما الى الاجتماع الذي سينعقد يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني رزكار علي في مؤتمر صحفي ان "من المقرر ان نجتمع الثلاثاء المقبل للبت في عدة نقاط".

واضاف علي "كان هناك تطور كبير في مباحثات اجتماع اليوم وقد تم رسم المبادئ الاساسية للتحالف".

وكانت الكتل الكوردية اتفقت امس السبت على الدخول بقائمة موحدة لخوض الانتخابات المحلية العراقية في المحافظات التي تضم مناطق متنازع عليها.

وسيخوض الكورد بهذه القائمة الانتخابات في كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى حيث تضم مناطق متنازع عليها شاسعة تبدأ من سنجار وصولا الى خانقين.

ولا تشمل هذه الانتخابات اقليم كوردستان الذي يتألف من اربع محافظات.



وينص القانون على أن المحافظات التي ستخوضها هي غير المنتظمة بإقليم.

وتخضع معظم تلك المناطق لسيطرة الحكومة الاتحادية منذ أن انسحبت منها قوات البيشمركة في 16 من تشرين الاول اكتوبر 2017 في اعقاب استفتاء الاستقلال من العام نفسه.

وإذا ما نجح العراق في اجراء الانتخابات المحلية فستكون الاولى بعد اعلان هزيمة تنظيم داعش في حرب استنزفت موارد مالية هائلة على مدى ثلاث سنوات.

وتجرى الانتخابات المحلية في العراق كل اربع سنوات، مثلما هو الحال بالنسبة للانتخابات التشريعية.

سوار أحمد

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