الخارجية تسرد تفاصيل السطو المسلح على السفارة العراقية في البرازيل

2019/09/29 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت الخارجية العراقية تعرض مبنى سفارتها في البرازيل لسطو مسلح.وذكرت الوزارة في كتاب توضيحي، ان عصابة مسلحة اقتحمت مبنى السفارة فجر الخميس واحتجزوا حارس السفارة التابع للشركة الامنية وتمت سرقة القاصة الحديدية العائدة لمحاسب السفارة مع كافة محتوياتها.

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