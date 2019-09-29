مسلحون يقتحمون مبنى السفارة العراقية في البرازيل ويسرقون “قاصة حديدية”

2019/09/29 | 20:22

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بغداد اليوم _ بغداد

أبلغت السفارة العراقية في البرازيل، وزارة الخارجية، بتعرضها لعملية سطو مسلح وسرقة قاصة حديد...





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