تعادل للجوية بطعم الهزيمة أمام الميناء

2019/09/29 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سقط فريق القوة الجوية، بفخ التعادل أمام ضيفه الميناء على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ولم يتمكن كلا الفريقين من تسجيل الأهداف رغم الافضلية للجوية.انتهى

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