فرق الدفاع المدني تنتشل 6 جثث مجهولة الهوية من تحت الانقاض

2019/09/29 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن انتشال ست جثث بمناطق عدة من تحت الانقاض بمدينة الموصل.

وذكرت المديرية في بيان، أن فرق الانقاذ في مديرية دفاع مدني نينوى، تمكنت من انتشال ست جثث مجهولة الهوية من تحت الانقاض في مناطق حي الشفاء والسرجخانة وباب سنجار وحي الصحة بمدينة الموصل.

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