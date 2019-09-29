2019/09/29 | 20:36

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الرياضية في وزارة النفط تناقش مقترح نقل مقر نادي نفط الوسط من محافظة النجف الاشرف الى محافظة واسط لاحتضانه ملعب دولي كبير) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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