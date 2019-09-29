الخزعلي: اي مُحاولة تستهدف أمن وإستقرار العراق ستلقى منا رداً حازماً

2019/09/29 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

إستقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه في النجف الأشرف، اليوم الأحد، وفد رؤساء ووجهاء وشيوخ عشائر آل زياد من مُحافظة الديوانية .

وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان تلتقه "الغد برس"، ان "الخزعلي رحب بالوفد الذي قدم شكره الجزيل على ما قدمته حركة العصائب وكتلة الصادقون من دعم ومساعدة للمزارعين والتخفيف من معاناتهم وتقصي إحتياجاتهم، مؤكدين أنهم كانوا ولا زالوا عهدهم بحركة العصائب الوقوف إلى جانب أبناء الشعب والمتضررين منهم خصوصاً ".

وأشار الخزعلي وفقا للبيان،إن "لعراق كان ولا زال مُستهدفاً من الآخرين، علينا أن نعتمد على أنفسنا كعراقيين وليس على الآخرين، مشروع "داعش" كان يقف خلفه عشرات الآلاف من المقاتل ومُخابرات عالمية وإسرائيل ولكن مع ذلك إنتصرنا بحمد الله تعالى عليهم".

واضاف "هناك ثلاث أمور ساعدت على تحقيق الإنتصارات على زمرة "داعش" وهي، وجود المرجعية الدينية ، والتي ساهمت فتواها بتوحيد العراقيين وتحشيدهم لقتال الأعداء والإنتصار عليهم ، وجود الحشد الشعبي ، فلولا قتالهم الإسطوري وتضحياتهم لما تحقق الإنتصار، وزوال النفس الطائفي ، فعندما زال هذا النفس توحد العراقيون جميعاً ضد أعداءهم وحققوا الإنتصار".

واوضح "ولأجل ذلك كله فإن أعداء العراق اليوم يعملون جاهدين من أجل إستهداف المرجعية من خلال التشكيك بالتقليد وبث التقارير التلفزيونية المسيئة للمرجعية وبالتالي زعزعة ثقة الناس بالمرجعية وطاعتهم لها، أما الحشد الشعبي فهُم مُستمرين إلى الآن بمُحاولات تشويه سُمعته من خلال الإتهامات الطائفية ومُحاولات تفعيل الخطاب الطائفي وإعادة التخندقات الطائفية التي هجرها أبناء شعبنا".

وتابع ان "العدو لن يتوقف عن إستهدافنا وبالمقابل علينا أن نحرص على الإهتمام بوحدتنا وأن نكون دائماً مُتيقظين لأي مُحاولة تستهدف أمن وإستقرار العراق".

واكد على أن "أي مُحاولة تستهدف أمن وإستقرار العراق ستلقى منا رداً حازماً وقاسياً في الوقت المناسب لأننا لن نسمح أبداً بتكرار السيناريوهات الطائفية القديمة".

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