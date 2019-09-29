تدني واقع الثروة السمكية والقطاع السمكي في العراق للسنوات (2011 – 2017)

2019/09/29 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ الصباح الجديد : يعد تطوير الثروة السمكية في العراق من المهام التي تحقق أمناً غذائياً للبلد من خلال توفير اللحوم البيضاء التي تكمن اهميتها في قيمتها الغذائية العالية التي تعد من المصادر الطبيعية التي استغلها الانسان عن طريق الصيد، وفي الوقت الحاضر تم اللجوء الى اسلوب تربية وتكثير الاسماك ذات القيمة الغذائية والاقتصادية ...

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