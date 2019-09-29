مدير عام الطيران المدني يبحث التطورات الاخيرة للمطارات العراقية

2019/09/29 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال لقائه الامين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بغداد _ الصباح الجديد : على هامش اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو» التقى مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم والوفد المرافق امس الأحد الامين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الدكتورة (Fang Liu ) في مقر المنظمة في مدينة مونتريال ...

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