« ديالى « تنجز عقد تجهيز كهرباء الجنوب بـ(107) محولات توزيع متعددة السعات

2019/09/29 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «التعدينية» تجهز محطة حديثة بالمضافات الكيميائية للمياه الصناعية بغداد _ الصباح الجديد : اعلنت شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن اكمال عقدها المبرم مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب.واوضح مدير عام الشركة المهندس عبدالرسول محمد عارف بأن العقد تضمن تجهيز الشركة المذكورة بـ (١٠٧) محولات توزيع متعددة السعات ، مشيرا الى ...

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