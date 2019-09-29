طاقم تحكيمي عراقي يصل الى بيروت لقيادة إياب نهائي الاتحاد الآسيوي

2019/09/29 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل طاقم التحكيم العراقي إلى العاصمة اللبنانية بيروت لقيادة مباراة العهد اللبناني والجزيرة الأردني في إياب نصف نهائي كأس الإتحاد الآسيوي.

ويتألف الطاقم من مهند قاسم و واثق مدلل و ميثم خماط و علي صباح.انتهى

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