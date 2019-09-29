القبض على تاجر مخدرات وسط البصرة

2019/09/29 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على أحد تجار المخدرات وسط محافظة البصرة.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" حيث القي القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته مسدس تركي مع مخزن عتاد بتسع اطلاقات مع ميزان صغير وانبوبة للتعاطي وغرام واحد من الحشيشة و275 غرام من مادة الكريستال وثلاثة دراجات نارية".وأضاف" تم تدوين أقوال المتهم وإحالته للقضاء وضبط المواد بمحضر ضبط اصولي".انتهى

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