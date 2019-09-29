بالجرم المشهود.. القبض على تاجر مخدرات وسط البصرة بحوزته مسدس “تركي”

2019/09/29 | 20:53

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بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على تاجر مخدرات متلبسا بالجرم المشهود، بحوزته مسدس تركي، وسط محافظة البصرة.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على أحد تجار المخدرات وسط محافظة البصرة".

وأضاف معن، أن "التاجر ألقي القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته مسدس تركي مع مخزن عتاد بتسع اطلاقات مع ميزان صغير وانبوبة للتعاطي وغرام واحد من الحشيشة و275 غرام من مادة الكريستال، إضافة إلى ثلاث دراجات نارية".

وأشار الناطق باسم الداخلية، إلى "دوين أقوال المتهم وإحالته للقضاء وضبط المواد بمحضر ضبط اصولي".

بغداد اليوم _ بغداد

أبلغت السفارة العراقية في البرازيل، وزارة الخارجية، بتعرضها لعملية سطو مسلح وسرقة قاصة حديدية مع محتوياتها، ونقلها إلى جهة مجهولة.

وحصلت (بغداد اليوم) على برقية صادرة من سفارة العراق في البرازيل، موجة إلى وزارة الخارجي

بغداد اليوم _ أربيل

اعلن القنصل الأميركي في أربيل ستيفن فيغن، اليوم الأحد، تمديد دعم ومساندة القوات الأميركية لنظيرتها العراقية، وقوات البيشمركة الكردية للسنتين القادمتين.

وقالت وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان، في بيان، إن "

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان بدر الزيادي، اليوم الأحد، عن قيام لجان مختصة بزيارة روسيا والصين وفرنسا للتفاوض حول شراء منظومات دفاع جوي متطورة.

وقال الزيادي، في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق كان معتمد على حم

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