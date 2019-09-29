الاشتغال على الميتا سرد في الساخر العظيم لـ (أمجد توفيق)

2019/09/29 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رنا صباح خليل نتلمس في رواية الساخر العظيم للروائي (أمجد توفيق) أسلوب الميتاسرد الذي يتطلب تقنية سردية تقوم على فكرة التداخل النصوصي بين حكايتين تفضي الى معمارية سردية واحدة وهي في عمليتها السردية هذه لا تعني تشويش ذهن القارىء، انما تعمل على خلخلة التسلسل المنطقي للمروي عن طريق الانتقالات السردية من خلال التجوال المتنقل …

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