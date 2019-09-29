2019/09/29 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وصف وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أن قرار نقل قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي، الى امرة الوزارة بالطبيعي.وقال الشمري لتلفزيون الحدث، ان لا توجد ازمة بموضوعة نقل الساعدي فالقرار طبيعي والتقيته اليوم لتنفيذه.واضاف “لا يوجد صراع داخل المؤسسة العسكرية، لا نسمح بالمساس بها او إضعافها، أو […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع: لا ازمة بملف الساعدي وقرار نقله طبيعي ولن نسمح بالتدخل السياسي بالجيش المركز الخبري الوطني.

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