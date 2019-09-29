التقاعد تخاطب المالية بشأن مكافآت نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق

2019/09/29 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاطبت هيئة التقاعد الوطنية، وزارة المالية، بشأن تخصيص مبالغ مالية لمكافآت نهاية الخدمة، لمنتسبي الجيش السابق.

ودعت الهيئة وزارة المالية، عبر كتاب رسمي، الى الموافقة على مناقلة مبلغ اربعمئة مليار دينار، من تخصيصات الرواتب العسكرية والمدنية، الى باب المكافآت، لغرض تنفيذ المادة السادسة والثلاثين، من قانون الموازنة الأول، لسنة الفين وتسعة عشر، والتي تنص على التزام الهيئة بصرف مكافآت نهاية الخدمة، لمنتسبي الجيش السابق، اسوة بالجيش الحالي، على ان لا تتجاوز الدفعة الواحدة، مبلغ عشرة ملايين دينار.

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