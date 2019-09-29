2019/09/29 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف المتحدث الإعلامي لقيادة شرطة بابل العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، اليوم الاحد، القبض على متهمين اثنين بحوزتهم أقراص مخدرة جنوبي بابل.

وقال الحسيني في بيان تلقته "الغد برس"، بأن "دوريات مركز شرطة ناحية الكفل التابعة للقيادة تمكنت على اثر ممارسة أمنية من القبض على إثنين من المتهمين ضُبطا بالجرم المشهود وبحوزتهم نحو ( 175 حبة مخدرة نوع 01 ) وذلك من خلال سيطرة اعتراضية نفذت ضمن الناحية جنوبي المحافظة".

واشار الى أن "المعتقلين تم إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهة المختصة لاتخاذ مايلزم بحقهم قانونياً".

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