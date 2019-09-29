انقطاع الطاقة عن أكبر جزيرة في أرخبيل الكناري

2019/09/29 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تأثر نحو مليون شخص جراء انقطاع الكهرباء عن جزيرة تنريفي الإسبانية في المحيط الأطلسي اليوم الأحد.

وأكدت السلطات المحلية أن الانقطاع طال جميع أنحاء أكبر جزيرة في أرخبيل الكناري، لكن مولدات الطاقة المخصصة لحالات الطوارئ تزود بالطاقة الكهربائية المؤسسات الأساسية مثل المستشفيات.وأعلنت عمدة عاصمة الجزيرة، باتريسيا إرنانديز، للإذاعة المحلية، أنه من المتوقع أن تستأنف إمدادات الطاقة الكهربائية إلى معظم مناطق الجزيرة في غضون ست ساعات، فيما تعمل السلطات على تحديد أسباب الحادث.ويبلغ عدد سكان الجزيرة 900 ألف شخص، علاوة على ألوف السياح الذين يزورونها سنويا.انتهى

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