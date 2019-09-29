محافظ الديوانية الجديد: انتخاب الشعلان باطل.. والاخير يكشف اسباب إقالته

2019/09/29 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية:الفرات نيوز} عد محافظ الديوانية الجديد فيصل النائلي، انتخاب علي الشعلان "باطلاً"، فيما كشف الأخير عن أسباب اقالته.

وقال النائلي {للفرات نيوز} ان" مابني على باطل فهو باطل، وأتمنى على الشعلان وعشيرته قبول الامر برحابة صدر وعدم القيام بتظاهرات".



وأضاف ان" المنصب ليس حكرا لشخص او لعشيرة".وصوت مجلس محافظة الديوانية، في جلسة طارئة وبالأغلبية المطلقة عقد امس السبت، على إنتخاب فيصل النائلي محافظاً للديوانية، وذلك بعد أن صوت على إلغاء جلسته السابقة التي عُقدت في 5 آب الماضي والتي اختير فيها زهير الشعلان محافظاً.من جانبه اعتبر المحافظ المقال علي الشعلان، جلسة التصويت على انتخاب النائلي " غير قانونية ومخالفة للمجلس".



وكشف الشعلان عن أسباب اقالته بالقول" اتخذت عدة قرارات إدارية الغرض منها تصحيح الواقع الصحي والتعليمي والخدمي الذي اشعل النار ولم يرضوا بهذه الإجراءات؛ لان عندما يكون هناك فوضى يكون هناك استفادات".وكان مجلس محافظة الديوانية صوت في الـ5 من آب المنصرم على انتخاب علي الشعلان محافظا للديوانية فوقال مراسل السومرية نيوز الذي حضر جلسة مجلس المحافظة الخاصة باختيار المحافظ، إن مجلس محافظة الديوانية صوت على انتخاب علي الشعلان لمنصب المحافظ، بعد حصوله على ١٧ صوتا من اصل 28.انتهى

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