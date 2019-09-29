2019/09/29 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، عن تفاصيل عملية السطو التي تعرضت لها السفارة العراقية ف...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزارة الخارجية تكشف تفاصيل عملية السطو المسلح على السفارة العراقية في البرازيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزارة الخارجية تكشف تفاصيل عملية السطو المسلح على السفارة العراقية في البرازيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).