النقل تخفض قيمة تذكرة السفر الى كوالالمبور

2019/09/29 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل،اليوم الاحد، اطلاقها عرضا جديدا لرحلاتها المباشرة الى قطاع كوالالمبور في ماليزيا.

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