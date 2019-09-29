آلان وودز - البلشفية طريق الثورة: الفصل الخامس: سنوات الحرب – تحركات سلمية

2019/09/29 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز كانت مشاعر الاستياء ضد الحرب أكثر حدة بين النساء بالطبع، لأنهن كن من نواح كثيرة الضحايا الرئيسيات لها.أخذت الصحيفة النسائية البلشفية (رابوتنيستا) مبادرة الدعوة إلى تنظيم كونفرانس أممي للنساء الاشتراكيات اليساريات، وقدمت مقترحا بذلك لكلارا زيتكين، التي كانت آنذاك سكرتيرة المكتب الأممي للنساء، والتي عبرت فورا عن موافقتها عليه.في مارس 1915 اندلعت في أوسلو مظاهرات حاشدة للنساء ضد الحرب.وفي نفس......

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