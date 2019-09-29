أحمد الناصري - صورة منتصر الجميل المشعة التي بيننا...

2019/09/29 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الناصري صورة منتصر الجميل، المشعة والبهية التي بيننا تقاوم الصمت المريب والنسيان واللفلفة...توقفت موقتاً عن الكتابة والنشر عن منتصر، وجريمة تعذيبنا وقتله واخفاء قبره في حفرة سرية (قبر حزبي) عام 84، في منطقة بارزان، ورفض كل المحاولات والمبادرات للكشف عن رفاته وتسليمه إلى امه وعائلته الكبيرة في بغداد، والاعتراف والاعتذار عن الجريمة كحق ومطلب إنساني قائم وثابت.بسبب التوقف المؤقت هو سماعي من الأصدقا......

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