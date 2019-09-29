2019/09/29 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة قال الفيلسوف والعالم الإغريقي العظيم آنكسيماندر :" كل الأشياء تولد من رحم بعضها البعض وتختفي إحداها داخل الأخرى حسب الضرورة، وتخضع لقانون الزمن ونظامه" فما هو الزمن؟...هل الزمن واقعي وحقيقي، أي كينونة حقيقية كونية موجودة، أي جزء من المادة، أم وهم مختلق ومفهوم بشري ؟ وما تأثير ذلك على صورة وحقيقة وطبيعة وماهية الكون؟ ما هي المعاني الحقيقية لمفاهيم القبل والبعد، الماضي والحاضر والمستقب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد بشارة - الزمن الكوني والزمن البشري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جواد بشارة - الزمن الكوني والزمن البشري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).