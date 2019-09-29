2019/09/29 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعتبر عضو مجلس محافظة الديوانية غانم الجبوري، الأحد، من صوت للمحافظ المقال زهير الشعلان بانهم كانوا مسلوبي الارادة.وقال الجبوري خلال حديثه في برنامج “المناورة” الذي تبثه السومرية، إن “هناك قانون حدد ورسم عمل مجالس المحافظات”.وأضاف أن “المرشحين لمنصب المحافظ كانوا 12 شخصاً، ولم تتلى السير الذاتية لجميع المرشحين ما […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عضو بمجلس الديوانية: من صوت للمحافظ المقال كانوا مسلوبي الإرادة المركز الخبري الوطني.

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