اصابة مدني اثناء محاولة تسليب سيارته شمالي بغداد

2019/09/29 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاحد، باصابة مدني اثناء محاولة تسليب سيارته من قبل مسلحين شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدنيا اصيب بطلق ناري من قبل مسلحين حاولوا تسليب عجلته اثناء مروره ضمن منطقة بوب الشام".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.





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