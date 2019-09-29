2019/09/29 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تعرض نادي اربيل لكرة اليد للسيدات، اليوم الاحد، الى الخسارة الرابعة له على التوالي، ضمن منافسات بطولة الاندية العربية المقامة حاليا في الاردن.

وجاءت خسارة فريق اربيل امام فريق الشرطة بطل سوريا بنتيجة (40-22) هدفا.

ومن المقرر أن يلعب نادي اربيل يوم الثلاثاء خامس مبارياته عندما يلتقي وصيف بطل سوريا نادي حنبك السوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابع خسارة لاربيل ببطولة العرب النسوية لليد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابع خسارة لاربيل ببطولة العرب النسوية لليد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).