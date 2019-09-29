عشية العام الدراسي.. جيوب خوت ورحلة شاقة تبدأ {صور}

2019/09/29 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} مع بدء كل موسم دراسي جديدة تبدأ العوائل العراقية رحلة الاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي أعلنت وزارة التربية انطلاقه يوم غد الأثنين {30 أيلول الجاري}.

وشهدت الأسواق والمحال التجارية خاصة شارع المتنبي وسط بغداد والمشهور بضمه لمكتبات بيع الجملة ومستلزمات القرطاسية فضلاً عن المحال الصغيرة والبسطات، توافداً مكثفاً من العوائل ممن باشرت استعدادها للتهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد بتوفير الدفاتر والقرطاسية المطلوبة لأبنائها.كما ازدحمت أسواق الملابس بالمتبضعين وسط اقبال شديد لشراء زي الدوام الرسمي لطلبتهم بمختلف المراحل الذي لم ينحصر هذا العام بالابيض والرصاصي او النيلي بل توسع للوردي والسمائي والليموني.وأرتفعت أسعار القرطاسية بشكل كبير، لتضيف ثقلاً آخر على كاهل أولياء أمور الطلاب، وهذا ما يسبب المشاكل للأسر الفقيرة حيث تحاصرهم الأسعار غير المعقولة.وينتقد ذوو الطلبة غياب الرقابة الحكومة على أسعار مستلزمات الطلبة وتكرار المشكلة في كل عام حيث يقعوا ضحية جشع التجار.وعبروا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار في السوق وقال بعضهم انه "وبدل أن يحمل العام الدراسي الجديد المزيد من الأجواء المشجعة والأمنيات التعليمية للأبناء بالنجاح والتوفيق وتجاوز مرحلة دراسية، أصبح يشكل لدى العديد من الأسر هماً مادياً وواقعاً صادماً مع بداية العام الدراسي".وتختلف أسعار زي الطلبة والمستلزمات المطلوبة حسب جودتها ونوعيتها كالحقائب المدرسية المتفاوتة بين الجيدة والرديئة.ويعزو تجار ارتفاع الأسعار مع بداية كل موسم الى العرض والطلب والتعرفة الكمركية والضرائب.ولا تنتهي معاناة الأسر بتجهيز المطلوب لابنائها فتنتظرهم رحلة شاقة في التدريس وخطوط النقل ومصروف الجيب كما لا تنقطع عملية شراء الملابس والقرطاسية طيلة الموسم الدراسي الذي يستمر لنحو 6 أشهر.وسيتوجه أكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب للمدارس يوم غد الأثنين لاستقبال عامهم الدراسي الجديد 2019 -2020.وقالت وزارة التربية بوقت سابق أنها "بدأت حملتها في وقت مبكر من خلال تجهيز المدارس بالكتب المنهجية الجديدة والقرطاسية لجميع مديرياتها العامة في المحافظات" مؤكدة أيضاً "تهيئة الأثاث المدرسي وبحسب الامكانيات المتاحة لها من أجل استيعاب اعداد الدارسين الجدد".انتهى

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