الدفاع: صدور قرارات تتعلق بتوطين الرواتب وانشاء دائرة للجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة

2019/09/29 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع، صدور عدد من القرارات، عن مجلس الدفاع خلال جلسته التي ترأسها الوزير نجاح الشمري.

وذكر بيان للوزارة، ان الجلسة الثامنة للمجلس، شهدت إقرار البدء بتوطين رواتب منتسبي الوزارة، لمحافظات بغداد وبابل ميسان، تمهيدا لتوطينها في المحافظات الأخرى، وتقديم الدعم لنادي القوة الجوية العراقي في المحافل الدولية، وانشاء دائرة خاصة برعاية الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة في الجيش العراقي، إضافة الى انشاء دائرة خاصة بالدراسات والبحوث الاستراتيجية، تختص بإنشاء واعداد الخطط الاستراتيجية والبحوث الخاصة بعمل المؤسسة العسكرية.

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