نائب بشأن قضية الساعدي: لا يمكن لعبد المهدي نقل عنصر واحد من البيشمركة

2019/09/29 | 21:55

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بغداد اليوم - بغداد

علق عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، اليوم الأحد، على قضية إحالة قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب السابق عبد الوهاب الساعدي إلى إمرة وزارة الدفاع، فيما أشار الى أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي "غير قادر" على نقل عنصر واحد من قوات البيشمركة.

وقال الكلابي، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "قرار نقل الضباط والقيادات الأمنية هو من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة حصرا".

وأضاف الكلابي، "كان بالإمكان نقل قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب السابق عبد الوهاب الساعدي الى قيادة عمليات نينوى بدل نقله إلى إمرة وزارة الدفاع"، مبيناً أن "الموضوع كان بحاجة إلى حكمة أكثر من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

وتابع الكلابي، أن "هناك استراتيجية عكسية تحدث مع القوات الأمنية بعد الانتصار على داعش".

وأوضح الكلابي، أن "قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب السابق عبد الوهاب الساعدي وبعد كل عمليات تحرير قادها في المدن التي كانت تحت سيطرة داعش يتم عزله بعد انتهاء العملية"، لافتاً الى أن "جميع القادة الذين نقلوا بعد عمليات التحرير امتثلوا للأوامر".

وأكد عضو مجلس النواب، أن "عبد المهدي لا يمكنه نقل جنديا واحدا من قوات البيشمركة من فوج إلى فوج آخر، واتحداه للقيام بذلك".

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وجه بمنع القادة العسكريين كافة، من تلبية دعوات السفارات العربية والأجنبية في العراق.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القائد العام للقوات الم

بغداد اليوم _ بغداد

قال الخبير الإمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف، اليوم الأحد، إن قرار إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من منصبه كقائد لقوات جهاز مكافحة الإرهاب إلى مديرية الإمرة في وزارة الدفاع "كان تمهيداً لمنحه منصباً آخر".

وذ

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، عن تفاصيل عملية السطو التي تعرضت لها السفارة العراقية في البرازيل امس الأول.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، في حديثه لـ(بغداد اليوم)، أن "عملية السطو التي تعرضت لها سفار

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