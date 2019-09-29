العراق يرفض

2019/09/29 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رفض وزير الدفاع نجاح الشمري أي "اعتداء على قوات التحالف (الدولي لمحاربة تنظيم داعش) أو السفارات الأجنبية على الأراضي العراقية".كما ادان الشمري الهجمات التي طالت منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية مؤكداً مبدأ الحياد في الصراع القائم في المنطقة.وقال الوزير، خلال لتلفزيون العربية، إنه يسعى لإبرام "اتفاقيات أمنية مع عدد من دول الجوار لضمان أمن الحدود"، مضيفاً أن "لدينا تنسيقاً أمنياً مع المملكة العربية السعودية لضمان أمن الحدود والاستعدادات الأمنية كاملة لافتتاح منفذ عرعر".وأعلن الوزير أنه ستتم إعادة 1008 مقاتلين من "المفسوخة عقودهم إلى الخدمة"، مضيفاً أنه "نلاحق تنظيم داعش في الصحراء ولن تتوقف العمليات العسكرية حتى يتم القضاء على التنظيم نهائياً".

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