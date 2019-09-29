هنري كيم: المعرض محاولة لملأ الفراغات من تاريخ العالم التي تم التغاضي عنها

2019/09/29 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معرض قوافل الذهب في متحف الآغا خان يحتفي بالقصص الأفريقية التي غيرت شكل العالم في الوقت الذي تم فيه الاعتراف بالدول الإفريقية كقادة عالميين خلال القرن الواحد والعشرين، يحتفي متحف الآغا خان بقدرات القارة الإفريقية في الماضي والحاضر والمستقبل، من خلال معرض» قوافل الذهب- أجزاء من الزمن» الذي افتتح مؤخراً في مبنى المتحف في مدينة ...

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