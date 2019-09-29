اتحاد الأدباء يهنِّئ الشاعر والناقد علي جعفر العلّاق

2019/09/29 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز بجائرة العويس الثقافية..هنَّأ الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الشاعر والناقد علي جعفر العلّاق، بمناسبة فوزه بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، جاء ذلك في تصريح للناطق الإعلامي للاتحاد الشاعر عمر السراي قائلاً: «بسرور وابتهاج تلقّى اتحادنا والوسط الثقافي عامةً خبر فوز الشاعر والناقد علي جعفر العلاق بجائزة العويس الثقافية، ويعد هذا الفوز ...

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