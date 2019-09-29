دراسة في شعر خزعل الماجدي

2019/09/29 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر عن دار أوراق فـي المتنبـي، كتـاب (الأسطـرة والتشكيـل الأسطـوري في شعر خزعل الماجدي)، للكاتب صادق الدراجي ب ٣٣٢صفحة، الكتاب دراسة في شعـر خزعل الماجدي ويركز على موضوعة التشكيل الأسطوري، ويبدأ بمقدمـة وتمهيـد يتحـدث فيـه عن بداية التشكيل الأسطوري منذ الرواد وصولا إلى الجيل السبعينـي، ثـم بيـان مفـهوم الأسطرة، والتركيز على فعل الأسطرة عند الشاعر ...

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