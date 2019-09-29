السفارة العراقية في البرازيل: مجهولون يسرقون الخزانة الحديدية للسفارة بمحتوياتها

2019/09/29 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الخارجية، عن تعرض مبنى سفارتها في البرازيل، الى عملية سطو مسلح.

وذكرت السفارة في كتاب موجه للوزارة، ان عصابة مسلحة، قامت باقتحام مبنى السفارة فجر يوم الجمعة الماضي، وكسر الباب الرئيس للمبنى، وثلاثة ابواب للمكاتب، بعد احتجاز الحارس التابع للشركة الأمنية، وسرقة الخزانة الحديدية لمحاسب السفارة بمحتوياتها، ونقلها الى جهة مجهولة، مبينة انها أبلغت الشرطة البرازيلية بالسرقة، التي قامت بدورها بإجراءات التحري والتفتيش، واعداد محضر رسمي بالحادث.

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