بعد حادثة سفارتها في البرازيل.. الخارجية تؤكد: وثائق السفارة مؤمنة بشكل كامل

2019/09/29 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، على حادثة سفارتها في البرازيل.

وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، تلقته "الغد برس"، إن "عملية السطو التي تعرضت لها السفارة العراقية في البرازيل فجر يوم الجمعة الماضي، لم تشهد سرقة أي مبلغ مالي أو وثائق مُهمة".

وأضاف ان "وثائق السفارة مؤمّنة بشكل كامل، وعمل السفارة أستأنف بشكل طبيعي والسُلطات البرازيلية أمنّت الموقع المُحيط بالسفارة"، مشيرا الى ان"الإجراءات مازالت مستمرة قيد التحقيق، وتم إعداد محضر رسمي لدى الشرطة البرازيلية".

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