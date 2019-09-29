التربية تكشف عن تعاون مع الداخلية بشأن اعادة الاطفال المتسربين للمدارس

2019/09/29 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة التربية عن وجود تعاون مشترك مع نظيرتها في الداخلية الشرطة المجتمعية والاحداث بضرورة متابعة الأطفال المتسربين واعادتهم الى مقاعد الدراسة في المديريات العامة للتربية للمحافظات كافة .

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي أصدرت جملة من التوجيهات منها تخصيص اليوم الاول في العام الدراسي الجديد للاحتفال من خلال القاء الكلمات من قبل مدير المدرسة والمرشد التربوي ،بالإضافة الى اصطحاب التلاميذ الجدد بجولات داخل المدرسة لتعريفهم ببناية المدرسة وصفوفها ومفاصلها ، والتنسيق مع المراكز الصحية بغية توعيتهم بالجوانب الصحية والبيئية للمحافظة على سلامتهم الجسمانية".واضاف: "علاوة على ذلك الايعاز الى المديريات بتحديد الطاقة الاستيعابية لرياض الاطفال وعدد الحصص المقررة لهم ، مع عدم جواز قبول التلاميذ بصيغة مستمع ، وفي ذات السياق اكدت التوجيهات بإقامة ورش عمل مختلفة لمسؤولي شعب الادارات المدرسية من اجل الارتقاء بالمستوى التربوي والتعليمي في البلاد" .انتهى

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