بالصورة.. وزير الدفاع يستقبل الساعدي في اول يوم التحاقه بها

2019/09/29 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استقبل وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الاحد، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، في اول يوم التحاقه بأمريه الوزارة.

اوكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء الطيار تحسين الخفاجي، {للفرات نيوز}" التحاق الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، الى وزارة الدفاع اليوم الاحد ٢٩ أيلول ٢٠١٩".وأضاف" حيث تم نشر التحاقه رسمياً وفق السياقات المعتمدة في الوزارة".انتهى

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