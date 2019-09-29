الخارجية تصدر توضيحا بشأن عملية السطو على السفارة العراقية بالبرازيل

2019/09/29 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكدت وزارة الخارجية، الأحد، ان عملية السطو التي تعرضت لها السفارة العراقية في البرازيل الجمعة الماضية، لم تشهد سرقة أي مبلغ مالي أو وثائق مهمة.يتبع..

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