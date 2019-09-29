وزارة الدفاع: التحاق الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الوزارة رسمياً

2019/09/29 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء الطيار تحسين الخفاجي اليوم الاحد، التحاق الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي

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