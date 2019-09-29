2019/09/29 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، اخماد حادث حريق اندلع في مدرسة بالرمادي.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، ان "فرق الدفاع المدني في الانبار، وتحديدا مركز القادسية اخمدت حادث حريق اندلع في مدرسة بديع السماوات في حي القادسية الثانية/التأميم بقضاء الرمادي".

واضافت "تمكنت المفارز من السيطرة على الحادث بوقت قياسي قصير ، وإخماد النيران التي اندلعت في إحدى القاعات والحيولة دون توسعها الى باقي انحاء المدرسة واخراج جميع السجلات والقيود العائدة للمدرسة".

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